Geolier e la vittoria a Sanremo di Angelina, interviene Selvaggia Lucarelli: “Ecco su cosa bisognerebbe riflettere”

La vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo continua a far discutere, soprattutto per il divario tra il risultato del televoto, favorevole a Geolier, e il verdetto finale.

Selvaggia Lucarelli ha portato alla luce alcune questioni cruciali riguardanti il processo di votazione del festival.

Il cuore della controversia

La Lucarelli ha messo in evidenza come, nonostante il sostegno massiccio del pubblico a Geolier attraverso il televoto, sia stata Angelina Mango a trionfare grazie al forte appoggio della sala stampa e della giuria delle radio. Questo scenario ha sollevato interrogativi sulla rappresentatività e sull’equità del sistema di votazione attuale, che integra i voti di sala stampa, giuria delle radio e televoto.

Le critiche della Lucarelli

La critica più pungente della Lucarelli riguarda la competenza musicale di alcuni giornalisti presenti nella sala stampa dell’Ariston, i quali, secondo quanto riportato, sembrerebbero non essere adeguatamente informati sul panorama musicale italiano. La Lucarelli sottolinea come la mancanza di conoscenza di figure di spicco come Geolier, artista di grande successo nel 2023 e con record su Spotify, sollevi dubbi sulla legittimità e sulla preparazione di chi contribuisce alla decisione finale.

Il dibattito sul ruolo del Televoto

Un altro punto critico sollevato dalla Lucarelli è il ruolo effettivo del televoto nel determinare il vincitore di Sanremo. La discrepanza tra il sostegno popolare e l’esito finale, influenzato in modo decisivo dai voti della sala stampa e della giuria delle radio, pone interrogativi sull’importanza data al parere del pubblico, che partecipa attivamente al voto, spesso anche a pagamento.

Il dibattito sollevato dalla Lucarelli non si limita alla questione specifica della vittoria di Angelina Mango, ma si estende a una riflessione più ampia sulla struttura e sulla trasparenza del processo di votazione a Sanremo. La Lucarelli, infatti termina così il suo intervento: “Il problema è che in sala stampa ci siano giornalisti che non conoscono l’abc della musica e vadano serenamente a Sanremo ammettendo di non sapere chi sia Geolier. E cioè l’artista ad aver venduto di più nel 2023 e record su Spotify”.

E poi ha terminato così: “‘Non conoscevo Geolier’ e ‘chi ca… è Geolier’ mi pare sia una questione su cui riflettere più della vittoria di Angelina”.