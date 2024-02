Geolier terrà un discorso all’Università Federico II, secondo il Rettore “Simbolo di creatività e della Napoli che ce la fa”

0 SHARES Condividi Tweet

Geolier visita l’Università Federico II di Napoli per un dialogo con gli studenti, celebrando la musica e la cultura napoletana.

L’invito a Geolier

L’Università Federico II di Napoli ha esteso un caloroso invito a Geolier, celebre rapper di Secondigliano, per trascorrere una giornata all’interno dell’ateneo in occasione di un incontro pubblico dedicato agli studenti.

Geolier, appena tornato dal Festival di Sanremo 2024 dove ha ottenuto un’ovazione, mostrando il suo talento ed assicurandosi il secondo posto, rappresenta non solo un’icona musicale ma anche un simbolo di speranza e creatività per la città di Napoli.

Il Rettore Matteo Lorito non ha esitato a definirlo un talento puro di Napoli, evidenziando come il successo di Geolier sia un faro di buone notizie per la città, riaffermando la rilevanza nazionale della tradizione musicale napoletana con un approccio innovativo e senza precedenti.

Un simbolo di cultura e creatività napoletana

La presenza di Geolier all’Università Federico II non è solo un riconoscimento del suo successo artistico, ma anche un’occasione per riflettere sull’impatto della musica come veicolo di cultura e identità locale.

Il giovane rapper, che ha saputo conquistare il cuore di molti italiani grazie alla sua musica, simboleggia la voce di una nuova generazione che, pur rimanendo profondamente radicata nella ricca tradizione culturale di Napoli, si proietta con forza e originalità sulla scena musicale nazionale.

La sua musica, apprezzata soprattutto dai più giovani, funge da ponte tra passato e futuro, evidenziando come l’arte possa essere un potente strumento di espressione e di cambiamento.

Riconoscimenti e prospettive future

Il successo di Geolier a Sanremo e il suo impegno nel diffondere la cultura napoletana non sono passati inosservati. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha omaggiato il rapper con la targa della città durante una cerimonia al Maschio Angioino, sottolineando il suo contributo significativo alla promozione della cultura locale.