Perde il controllo dell’auto e si scontra contro una Jeep, muore Simone, aveva solo 26 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Rende, causando la morte di un giovane e il ferimento di altre due persone lungo la statale 107.

Notte di terrore sulle strade di Rende: il tragico bilancio

La contrada Malavicina, alle porte di Cosenza, è stata teatro di un drammatico incidente stradale che ha visto coinvolte due automobili lungo la statale 107. Il bilancio è grave: un giovane di 26 anni, Simone Virdò di Rovito, ha perso la vita, mentre altre due persone hanno subito ferite. Simone, alla guida di una Fiat Idea, è entrato in collisione con una Jeep Renegade in circostanze ancora al vaglio delle autorità. Testimoni e ricostruzioni preliminari suggeriscono che uno dei due veicoli abbia perso il controllo, rendendo l’impatto inevitabile.

Il ricordo di Simone Virdò

La scomparsa di Simone Virdò ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità locale. Nota per il suo eterno sorriso e la disponibilità verso i clienti al Metropolis di Rende, la sua figura era ben nota e apprezzata, tanto che molti lo ricordano come il “ragazzo della Wind”. Oltre alla sua vita professionale, Simone era anche profondamente appassionato di calcio, seguendo con fervore le sorti della Juve e del Cosenza, e partecipando a competizioni amatoriali. La sua passione e la sua gioia di vivere rimarranno impresse nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto.

Interventi e indagini: le autorità al lavoro

L’incidente ha mobilitato numerosi soccorritori, tra cui il personale del 118, i vigili del fuoco di Cosenza e di Rende, oltre ai carabinieri delle stazioni locali e personale Anas. La statale 107 è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e per dare giustizia alla vittima e ai feriti di questa tragedia che ha colpito la comunità di Rende.