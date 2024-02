Claudio Amendola critica i giovani, “Il lavoro è fatica, oggi i ragazzi non sono umili”

0 SHARES Condividi Tweet

In un mondo in continua evoluzione, Claudio Amendola interviene sul dibattito riguardante l’atteggiamento dei giovani verso il lavoro, evidenziando una crescente avversione per le professioni tradizionali a favore di quelle più moderne.

L’attore, recentemente divenuto ristoratore con l’apertura di “Frezza Cucina de Coccio” nel cuore di Roma, si trova a fronteggiare la difficoltà di reperire personale desideroso di impegnarsi in un lavoro che richiede dedizione e sacrificio.

La sfida di trovare personale in un mondo cambiato

Nonostante il fascino e l’ubicazione privilegiata del suo ristorante a Roma, Claudio Amendola osserva una riluttanza tra i giovani ad abbracciare opportunità lavorative che richiedono impegno fisico e dedizione, una tendenza che attribuisce non solo alle mutate aspirazioni professionali ma anche a una generale mancanza di umiltà.

L’attore si interroga sulle cause di questa disaffezione, ponendosi domande sulle reali motivazioni che spingono i giovani a preferire lavori meno impegnativi, spesso legati al mondo digitale, piuttosto che confrontarsi con le sfide di professioni più tradizionali.

Tra impegno e ricerca di umiltà: il parere di Amendola

Amendola non nega le sfide imposte dal dirigere un ristorante, soprattutto in momenti di grande affluenza. Tuttavia, sottolinea come l’impegno richiesto non sia superiore a quello di altre professioni, puntando il dito contro una società che, a suo avviso, valorizza meno il lavoro fisico e la fatica.

Secondo l’attore, ciò che manca è l’umiltà di accettare lavori considerati meno prestigiosi, un valore che sembra essere andato perduto nelle nuove generazioni.

Un ristorante guidato con la passione del cinema

La gestione del suo ristorante da parte di Amendola si fonda sui principi di dedizione e passione che lo hanno sempre contraddistinto anche sul set cinematografico. L’attore desidera trasmettere ai suoi dipendenti la stessa etica lavorativa, chiedendo il massimo impegno per garantire un’esperienza di qualità ai clienti. Nonostante le difficoltà, resta convinto dell’importanza di valorizzare ogni aspetto del lavoro, anche quello più umile, per costruire una società più equa e coesa.