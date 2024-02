Tragedia a Firenze, crolla un solaio in un supermercato Esselunga in costruzione: ci sono operai morti e diversi dispersi

0 SHARES Condividi Tweet

Una drammatica tragedia ha colpito questa mattina il cantiere di un supermercato Esselunga in costruzione nella zona di Novoli, a Firenze. Un bilancio iniziale riporta due persone decedute e almeno sei dispersi.

Il Crollo nel Cantiere

Il tragico evento si è verificato poco prima delle 9:00 di oggi, 16 febbraio, quando un solaio all’interno del cantiere situato in Via Giovan Filippo Mariti ha ceduto improvvisamente.

Le cause del crollo sono al momento oggetto di indagini, ma la rapidità con cui si è sviluppata la situazione ha richiesto un immediato intervento di soccorso.

Intervento e Soccorso

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono prontamente intervenute sul luogo del disastro, supportate dalla polizia municipale e dalla polizia, in un coordinato sforzo per soccorrere le vittime e cercare i dispersi tra le macerie.

Le operazioni di soccorso sono in corso, con le autorità che lavorano senza sosta per portare assistenza e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le parole del Presidente della Regione

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime attraverso i social, confermando che l’incidente ha coinvolto otto persone. La città si stringe nel dolore, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e sulle indagini relative alle cause del crollo.

La tragedia di Firenze segna un momento di riflessione sulla sicurezza nei cantieri e sulle misure preventive necessarie per evitare simili incidenti in futuro, mentre la città piange le vittime e spera per la salvezza dei dispersi.