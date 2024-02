Ristoratrice di Mantova travolta da recensioni negative, il coniuge chef denuncia: “Chi si occupa della trasmissione ha avuto poco rispetto”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Rigoletto, dopo essere stato al centro di una puntata di “4 Ristoranti”, affronta un’ondata di critiche online, complicando la vita dei proprietari Andrea Martini ed Ekla Vasconi.

Domenica 11 febbraio, la trasmissione “4 Ristoranti” su Sky, guidata da Alessandro Borghese, ha messo in luce i ristoranti di Mantova, tra cui “il Rigoletto” di Ekla Vasconi.

Da allora, il locale ha vissuto giorni difficili, affrontando un diluvio di critiche su piattaforme come Facebook e Tripadvisor, tanto che quest’ultima ha sospeso la possibilità di lasciare nuove recensioni per evitare giudizi ingiusti da parte di chi non ha effettivamente visitato il ristorante.

Andrea Martini, marito della titolare e chef, ha espresso a Fanpage.it il disagio vissuto, riconoscendo la possibile irriverenza mostrata in trasmissione ma sottolineando la severità eccessiva delle critiche online.

Sostegno e solidarietà tra ristoratori

Questa situazione ha spinto altri ristoratori, anch’essi vittime di esperienze negative con il programma, a mostrare solidarietà verso la coppia, confermando l’importanza del supporto reciproco nel settore.

La famiglia di Martini e Vasconi, al timone del “Rigoletto” da sei anni dopo un decennio di esperienza, ha sottolineato la forza e la coesione che li caratterizzano, fiduciosi nella capacità di superare anche questo momento avverso grazie all’aiuto di clienti e colleghi.

Riflessioni e potenziali azioni future

Martini riflette sulla necessità di una maggiore preparazione e rispetto nei confronti dei partecipanti ai reality televisivi, evidenziando come la produzione dovrebbe responsabilizzarsi maggiormente delle conseguenze che tali programmi possono avere sulla vita dei concorrenti.

La possibilità di intraprendere azioni legali collettive per danni morali è stata considerata, ponendo l’accento sull’importanza di un approccio unitario per affrontare le sfide poste dalla rappresentazione mediatica. La vicenda del “Rigoletto” mette in luce la complessità dell’esposizione televisiva e il suo impatto sulla reputazione e sull’attività dei piccoli imprenditori nel settore della ristorazione.