Eleonora Giorgi, complicazioni dopo ciclo di chemio, “devo lottare”

Dopo un periodo di silenzio, Eleonora Giorgi torna sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, raccontando la lotta contro il tumore al pancreas.

Eleonora Giorgi, amata attrice italiana, ha recentemente rotto il silenzio sui social media dopo un periodo di assenza che ha suscitato preoccupazione tra i suoi numerosi seguaci.

Con un video pubblicato su Instagram, l’attrice ha voluto condividere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, rivelando di aver affrontato una battaglia contro un tumore al pancreas. La notizia, inizialmente comunicata durante una partecipazione televisiva su Canale 5, nel programma di Myrta Merlino, ha toccato profondamente i fan e il pubblico a casa.

Dalle complicazioni alla speranza: il percorso di Giorgi

Nell’ultimo aggiornamento, Giorgi ha descritto le difficoltà incontrate dopo aver iniziato il primo ciclo di chemioterapia, tra cui una severa polmonite causata da un abbassamento delle difese immunitarie e un’infezione post-infusione. Nonostante queste avversità, l’attrice ha affrontato il tutto con coraggio e ottimismo, sottolineando la sua determinazione nel seguire le indicazioni mediche e nel lottare contro la malattia.

Un messaggio di gratitudine e forza

A 70 anni, Giorgi dimostra una resilienza ammirevole, anticipando la necessità di ulteriori esami diagnostici, come una nuova PET, per monitorare l’evoluzione del tumore. Nel suo messaggio, l’attrice non ha mancato di esprimere la sua gratitudine per il sostegno ricevuto durante questi momenti difficili, sottolineando quanto l’affetto dei fan e delle persone care sia stato fondamentale per affrontare le sfide della malattia.