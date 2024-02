Giallo per la morte di un uomo trovato morto nell’azienda dove lavorava

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico evento a Macchiareddu, dove Federico Massa, 61 anni, è deceduto per cause in via di accertamento.

Un fatale inverno a Cagliari

In una fredda notte nella zona artigianale di Macchiareddu, vicino a Cagliari, si è consumato un dramma che ha visto protagonista Federico Massa, un uomo di 61 anni originario di Sarroch e residente a Selargius.

Mentre si trovava in un locale abitativo all’interno dell’azienda per la quale lavorava, Massa ha cercato sollievo dal freddo accendendo un braciere. La decisione, presa forse troppo velocemente prima di addormentarsi, si è rivelata fatale.

Un silenzioso killer

Il tragico risveglio non c’è stato. Il monossido di carbonio, un gas inodore e incolore, ha rapidamente saturato l’aria del locale, lasciando a Massa nessuna possibilità di salvezza.

Questo killer silenzioso ha agito indisturbato, terminando la vita dell’uomo senza alcun preavviso. La scoperta del corpo senza vita è avvenuta quando un parente, preoccupato per la mancata risposta, ha deciso di verificare di persona, trovandolo ormai esanime.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi, ogni tentativo di rianimazione da parte dei medici del 118 si è rivelato vano. I carabinieri di Assemini e Cagliari sono intervenuti sul posto per investigare sulla dinamica degli eventi.

Anche se le circostanze sembrano chiarire senza ombra di dubbio la causa della tragedia, le indagini sono tuttora in corso per fornire un quadro dettagliato degli ultimi momenti di vita di Federico Massa e per comprendere se ci siano state delle negligenze.