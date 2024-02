Roma, nonna e nipotina aggredite da un cane di famiglia, la donna è in fin di vita, la bimba di 2 anni è grave

0 SHARES Condividi Tweet

Una bambina di due anni è stata gravemente ferita da un pastore tedesco a Anguillara, trasferita d’urgenza al Gemelli.

Un terribile incidente domestico

La tranquillità di una giornata qualunque ad Anguillara Sabazia è stata squarciata da un evento tragico che ha coinvolto una famiglia locale.

Una bambina di appena due anni, affettuosamente chiamata Caterina per proteggerne l’identità, ha subito un violento attacco da parte di uno dei cani di famiglia, un pastore tedesco, mentre si trovava nel giardino di casa con la nonna.

Quest’ultima, 65 anni, ha cercato di proteggere la nipote, subendo anch’essa ferite gravi. L’allarme è scattato poco prima delle 11, quando i vicini, allertati dalle grida disperate, hanno assistito a una scena di estremo orrore.

Soccorso e speranza

Massimo, un vicino di casa, è intervenuto prontamente, facendo scattare i soccorsi. La piccola Caterina, con ferite gravi soprattutto alla testa, è stata trasportata d’urgenza al policlinico Agostino Gemelli tramite elisoccorso, dopo un primo intervento stabilizzante al San Camillo.

Nonostante la gravità della situazione, i familiari hanno trascorso ore di angosciosa attesa, sperando in notizie positive dal team medico. La bambina, successivamente, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al cranio, con la comunità e i familiari uniti in un silenzioso sostegno.

Interrogativi aperti

L’incidente ha lasciato sgomenta l’intera comunità del Consorzio Monte Pendola, dove la famiglia della bambina risiede.

Molti si chiedono come un simile dramma sia potuto accadere, specialmente considerando la natura precedentemente non aggressiva dei cani. La famiglia, devastata, cerca risposte, mentre la nonna rimane in terapia intensiva, incapace di fornire la sua versione dei fatti. La prognosi della piccola Caterina rimane riservata, e mentre la comunità piange e riflette, le autorità stanno valutando i passi successivi, senza che al momento siano state intraprese azioni penali.