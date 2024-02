Sinner avanza a Rotterdam è in semifinale ma è duro con se stesso, “Non è così che voglio vincere”

0 SHARES Condividi Tweet

Jannik Sinner vince contro Milos Raonic per ritiro e si prepara per la semifinale contro Tallon Griekspoor a Rotterdam, con l’obiettivo di salire nel ranking ATP.

Sinner supera Raonic e guarda alla semifinale

La vittoria a tavolino di Jannik Sinner su Milos Raonic nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam segna un altro passo importante nella carriera dell’italiano.

L’obiettivo di Sinner è chiaro: vincere il torneo e scalare ulteriormente la classifica ATP, puntando alla terza posizione già dalla fine di questo evento.

Tuttavia, prima di poter alzare il trofeo, dovrà superare l’ostacolo rappresentato da Tallon Griekspoor, che ha già dimostrato il suo valore battendo Ruusuvuori in semifinale.

Nonostante il successo, Sinner resta critico verso la propria prestazione contro Raonic, non pienamente soddisfatto del modo in cui ha giocato, soprattutto nel primo set.

L’autocritica di un campione

Nonostante il passaggio del turno ottenuto grazie al ritiro di Raonic, Sinner non nasconde una certa insoddisfazione per come si è svolto l’incontro.

“Non è la maniera nella quale avrei voluto vincere”, ha commentato l’altoatesino, evidenziando difficoltà nel trovare il giusto ritmo e un buon feeling con la palla durante la partita.

Questa autocritica sottolinea la maturità e l’ambizione di Sinner nel voler continuamente migliorarsi, un approccio che lo ha portato a riscuotere successi significativi, come l’incredibile vittoria agli Australian Open.

Verso la semifinale con determinazione

Guardando al prossimo match contro Griekspoor, Sinner è consapevole delle sfide che lo attendono e dell’importanza di elevare il proprio livello di gioco.

La partita si preannuncia difficile, ma l’italiano è determinato a superare anche questo ostacolo, per proseguire il suo cammino verso la vetta del ranking ATP.

Il suo augurio di pronta guarigione a Raonic dimostra ulteriormente il grande spirito sportivo e il rispetto che nutre verso gli avversari. Con un inizio di 2024 già ricco di successi, Sinner è pronto a combattere per ogni punto e a non concedere nulla al caso, in un percorso che lo vede sempre più protagonista sul palcoscenico internazionale del tennis.