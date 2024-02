14enne precipita nel vuoto dal terzo piano a scuola, è gravissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Un adolescente di 14 anni è caduto dal terzo piano del liceo Savoia-Benincasa di Ancona. Nonostante le gravi condizioni, è vigile e sotto cure all’ospedale di Torrette.

Tragedia sfiorata in una scuola di Ancona

Un grave incidente ha turbato la comunità scolastica del liceo Savoia-Benincasa di Ancona, dove un ragazzo di soli 14 anni è precipitato dal terzo piano dell’edificio. L’evento, accaduto durante la ricreazione, ha visto il giovane cadere su un terrapieno erboso, fattore che potrebbe aver mitigato l’impatto e salvato la sua vita.

Pronti soccorsi e indagini in corso

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Torrette, dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli esami necessari per valutare le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e polizia locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto, non escludendo al momento alcuna ipotesi, neanche quella di un gesto volontario.

Le condizioni del giovane

Nonostante la gravità dell’accaduto, il 14enne sembra essere in condizioni “meglio del previsto”, stando a quanto riferito dalla preside dell’istituto, Maria Alessandra Bertini, presente al pronto soccorso. La dirigente ha smentito le voci che collegavano l’incidente a possibili brutti voti, confermando che il ragazzo non presentava insufficienze nell’ultima pagella ricevuta.

Solidarietà e attesa di risposte

La notizia ha scosso profondamente la comunità scolastica e cittadina, suscitando la solidarietà e vicinanza di personalità politiche come Irene Manzi, deputata marchigiana e responsabile nazionale Scuola del Pd, che ha espresso il proprio sostegno al giovane, alla famiglia e a tutta la scuola in attesa di ulteriori chiarimenti sull’accaduto. La comunità attende ora di capire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, sperando in una pronta e completa ripresa del ragazzo.