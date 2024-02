Puglia, Alessia 31enne giovane architetto muore all’improvviso, aveva scoperto da pochi giorni di essere incinta

0 SHARES Condividi Tweet

A soli 31 anni, Alessia Quarta muore improvvisamente a casa, lasciando la città di Novoli in lutto.

La comunità di Novoli, nel cuore del Salento, è stata scossa dalla prematura scomparsa di Alessia Quarta, una giovane e amata insegnante, deceduta all’età di 31 anni in circostanze tragiche e ancora da chiarire. La notizia ha lasciato i cittadini e i colleghi profondamente addolorati, in quanto Alessia era molto apprezzata sia professionalmente che personalmente.

Una gioia trasformata in tragedia

La vita di Alessia aveva recentemente accolto momenti di grande felicità, tra cui il matrimonio estivo e la scoperta, pochi giorni fa, di aspettare un bambino. Tuttavia, questa felicità è stata interrotta in modo tragico nella serata di ieri, quando Alessia è stata trovata senza vita nel bagno di casa sua, da sola, senza poter chiedere aiuto.

Le indagini sulla causa del decesso

Le circostanze della morte di Alessia Quarta sono attualmente oggetto di indagini. I primi accertamenti suggeriscono che il decesso sia avvenuto per cause naturali, specificatamente un infarto. Nonostante ciò, si attende di vedere se verranno richieste ulteriori analisi, come un esame autoptico, per confermare con assoluta certezza le cause della morte e fornire risposte più dettagliate alla famiglia e alla comunità in lutto. La scomparsa di Alessia lascia un vuoto incolmabile a Novoli, testimoniando come la vita possa essere imprevedibile e fragile.