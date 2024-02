Abusivi occupano l’appartamento dopo la morte dell’inquilino e il Sindaco fa murare la casa

0 SHARES Condividi Tweet

A seguito della morte di un inquilino e dell’occupazione abusiva del suo alloggio, il sindaco di Avezzano ordina di murare l’ingresso dell’appartamento

Azione decisiva contro l’occupazione abusiva

Nella città di Avezzano, in Abruzzo, un’azione risolutiva del sindaco Gianni Di Pangrazio ha fatto seguito alla segnalazione di un appartamento Ater occupato abusivamente dopo il decesso del legittimo inquilino. La decisione, presa per preservare l’integrità del patrimonio immobiliare e garantire l’assegnazione equa degli alloggi, ha visto l’intervento della Polizia Locale, che ha proceduto a murare l’accesso all’abitazione. Questo gesto simbolico, ma forte, riflette la determinazione dell’amministrazione comunale di contrastare fenomeni di illegalità e di assicurare che le risorse abitative siano destinate a chi ne ha effettivamente bisogno e diritto.

Scoperta e intervento

La situazione è venuta alla luce quando i parenti del defunto inquilino, entrati nell’alloggio per recuperare gli effetti personali, hanno scoperto la presenza di occupanti non autorizzati. L’intervento tempestivo della Polizia Locale ha permesso non solo di liberare l’appartamento ma anche di salvare un cane, secondo occupante inaspettato. L’occupante abusivo è stato identificato, denunciato e allontanato, dimostrando l’efficacia delle forze dell’ordine nel gestire situazioni di questo tipo e nel ripristinare la legalità.

Verso una riassegnazione equa

Il sindaco Di Pangrazio ha assicurato che l’appartamento, ora liberato da occupazioni indebite, sarà riassegnato secondo i criteri di merito e necessità stabiliti dalle graduatorie Ater, ente preposto alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica. Questa mossa non solo risolve un caso specifico di occupazione abusiva ma lancia un messaggio chiaro sulla volontà dell’amministrazione di tutelare i diritti dei cittadini onesti e bisognosi, garantendo trasparenza e giustizia nel processo di assegnazione degli alloggi.