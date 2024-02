“Lorenzo muore a soli vent’anni di crepacuore, il dolore del padre “Troppo frequenti i dolori”

0 SHARES Condividi Tweet

Il paesino di San Baronto e Lamporecchio piange Lorenzo Sabatini, giovane promessa del calcio locale, scomparso a soli 20 anni.

Una stella del calcio locale si spegne prematuramente

Il mondo del calcio di periferia è in lutto per la perdita di Lorenzo Sabatini, giovane talento di appena vent’anni, deceduto improvvisamente a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava nella casa dei suoi nonni a Cerreto Guidi. Nato nel 2003, Sabatini era un volto noto e apprezzato nel paesino di San Baronto e Lamporecchio, soprattutto per il suo impegno nel calcio con la squadra della Lampo.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto incommensurabile in tutti coloro che lo conoscevano e ammiravano, sia dentro che fuori dal campo.

Una vita dedicata allo sport e alla famiglia

Oltre al calcio, Lorenzo si era distinto anche nel mondo del lavoro, diventando amministratore operativo nell’azienda di famiglia, Coprimax Italia, specializzata in ristrutturazioni civili e industriali.

La sua passione per lo sport era stata ereditata dal padre, Massimiliano Sabatini, ex atleta professionista, che ha rivelato come il figlio sia scomparso a seguito di un “arresto cardiaco grave e irreversibile”.

La tragedia ha colpito profondamente la famiglia Sabatini, che ha voluto condividere il proprio dolore, sperando in un ricordo vivo della passione e del talento di Lorenzo.

Un ricordo che vivrà per sempre

I funerali di Lorenzo si sono tenuti nella chiesa parrocchiale di Stabbia, un luogo a lui caro, raccogliendo una vasta partecipazione di amici, familiari e compagni di squadra.

La commozione ha toccato anche il fratello minore, Leonardo, che ha reso omaggio a Lorenzo segnando un gol nel primo incontro disputato dopo la scomparsa.