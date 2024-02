Due autisti di scuolabus positivi alla cocaina, il bus era stracolmo di bimbi

0 SHARES Condividi Tweet

Due autisti di scuolabus della provincia di Teramo sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mettendo a rischio la sicurezza dei bambini a loro affidati.

Denuncia e sanzioni

Nell’ambito di un’operazione mirata alla sicurezza dei trasporti scolastici, la Polizia Stradale di Teramo ha identificato e denunciato due autisti di scuolabus responsabili di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di cocaina. Questa scoperta allarmante è emersa in seguito a controlli specifici effettuati dagli agenti, che hanno poi confermato i risultati positivi agli esami tramite ulteriori accertamenti ospedalieri. La priorità data alla sicurezza nel trasporto degli studenti ha guidato l’intensificazione dei controlli da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Teramo, portando alla luce gravi violazioni.

Focus sulla sicurezza

L’inchiesta ha esteso la sua attenzione non solo sullo stato psicofisico degli autisti ma anche sulle condizioni e la dotazione dei veicoli impiegati per il trasporto scolastico, per assicurare la piena conformità alle norme vigenti. Queste azioni rientrano in un ampio sforzo per garantire che la guida degli scuolabus avvenga in condizioni di massima sicurezza, data la preziosa natura del carico trasportato: i bambini.

Le conseguenze dell’abuso di sostanze

Il Codice della Strada italiano prevede severe sanzioni per chiunque guidi in stato di alterazione causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, a causa dei pericolosi effetti che queste hanno sulle capacità cognitive e sulla prontezza di riflessi necessarie per una guida sicura. L’abuso di droghe comporta rischi significativi non solo per chi le assume ma anche per gli altri utenti della strada, compresi i bambini trasportati su questi scuolabus.