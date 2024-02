Tra Chiara Ferragni e Fedez è finita, “Lui ha già lasciato casa”

0 SHARES Condividi Tweet

Fine della storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez

Un addio inaspettato

La notizia della probabile separazione tra Chiara Ferragni e Fedez ha scosso il mondo del gossip: una delle coppie più seguite e ammirate d’Italia si è separata.

Le prime voci di una crisi tra i due erano emerse già dopo il Festival di Sanremo dello scorso anno, ma sembrava che la malattia di Fedez avesse momentaneamente messo in pausa i problemi.

Tuttavia, secondo Dagospia, il rapper ha definitivamente lasciato l’abitazione coniugale a Milano il 18 febbraio, segnando così il punto di non ritorno nella loro relazione.

I motivi della rottura

La causa principale della separazione sembrerebbe legata alla gestione di un periodo particolarmente turbolento per Chiara Ferragni, marcato da scandali legati a beneficenze e da una complicata situazione giudiziaria.

Fedez è stato accusato di non aver fornito il dovuto supporto alla moglie, addirittura rimproverandole come le sue vicissitudini legali potessero avere ripercussioni negative sui suoi affari.

Questo atteggiamento ha alimentato tensioni e recriminazioni, con Fedez che, secondo le indiscrezioni, avrebbe aumentato il livello dello scontro, mentre Chiara cercava di mantenere la calma e gestire la situazione.

Segnali e speranze di riconciliazione infrante

Nonostante alcuni indizi avessero fatto sperare in una riconciliazione, come le foto dei due insieme al ristorante di Cracco a Milano per San Valentino, nessun riavvicinamento si è verificato.

Anzi, i segnali di un definitivo allontanamento sono diventati sempre più evidenti, come dimostrato dalla foto postata da Chiara senza la fede nuziale e dai suoi messaggi criptici sui social media, che lasciavano trasparire un periodo di forte disagio emotivo.

L’ultimo video su TikTok, con Chiara visibilmente turbata, sembra confermare un momento di grande difficoltà, segnando così la fine di un capitolo importante nella vita di entrambi.