Massimo Ceccherini spara a zero sulla TV: “In tv sono tutti bolliti”

Massimo Ceccherini attacca i programmi TV e i loro conduttori per la mancanza di creatività e gli alti guadagni

Una critica diretta alla TV di oggi

Massimo Ceccherini, famoso per non avere peli sulla lingua, ha detto la sua sulla televisione italiana in un’intervista con il podcast “Gurulandia”. Secondo lui, i programmi di oggi non sono niente di speciale. Ha detto che “sono tutti bolliti, non hanno un’idea e prendono un sacco di soldi”. Ceccherini pensa che in TV non ci sia più originalità e che chi ci lavora guadagni troppo facilmente.

Non risparmia nessuno: dai talent ai reality

L’attore non fa eccezioni e critica tutti: dai talent show, che, secondo lui, creano false speranze nei giovani e nelle loro famiglie, ai reality come “L’Isola dei Famosi” e “Il Grande Fratello”. Dice che questi programmi giocano con le emozioni delle persone per convenienza. Ceccherini attacca anche “Uomini e Donne”, sostenendo che “a nessuno frega un ca**o dell’amore” dopo che le luci si spengono. La sua critica è dura e mira a sottolineare come, a suo avviso, la TV si sia svuotata di contenuti autentici.

Unica lode: Fiorello

Nonostante il suo giudizio negativo sulla maggior parte della TV, Ceccherini ammette che c’è ancora chi sa fare la differenza. Parla bene di Fiorello, dicendo che è uno dei pochi che “sa fare”, perché crea davvero qualcosa di nuovo. Questo commento positivo fa capire che, per Ceccherini, la TV non è tutta da buttare, ma che serve più impegno e originalità.

Massimo Ceccherini, dunque, lancia un messaggio chiaro: per lui, la TV di oggi gira in tondo, riciclando le stesse idee per fare soldi facili. Eppure, vede ancora una speranza in figure come Fiorello, che riescono a portare un soffio di freschezza in un panorama altrimenti stagnante. Queste parole aprono una riflessione su come la televisione potrebbe evolversi per offrire di nuovo contenuti significativi e innovativi.