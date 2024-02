Bari piange Tommy Rossini morto nella notte a soli 37 anni per un malore improvviso

0 SHARES Condividi Tweet

Bari è in lutto per la scomparsa di Tommy Rossini a 37 anni, un militante appassionato e generoso, il cui ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto.

L’improvvisa perdita di Tommy Rossini

La notte ha portato via Tommy Rossini, un giovane militante del Partito Democratico di Bari, strappato alla vita da un arresto cardiaco all’età di soli 37 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità politica e tra gli amici che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno e la sua passione. Il Partito Democratico di Bari ha espresso il proprio dolore e la propria incredulità di fronte a questa tragedia: «Questa mattina il cuore batte più lentamente. La tristezza ci invade e ci toglie il respiro. La scomparsa di Tommy Rossini è una di quelle tragedie destinate a farci male per sempre, ogni volta che negli anni a venire ci penseremo», si legge nel toccante messaggio pubblicato sulla pagina social del PD di Bari.

Un militante infaticabile e un amico generoso

Tommy Rossini non verrà ricordato solo per il suo attivismo politico, ma anche per le qualità umane che lo hanno distinto: la sua disponibilità illimitata, la lotta contro le ingiustizie, la gentilezza e un sorriso indimenticabile che ha lasciato un segno indelebile in coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Partito dalle file della giovanile, Tommy ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, dimostrando di essere un militante instancabile e un amico prezioso. «Oggi però vogliamo ricordarlo come il militante infaticabile che è stato – prosegue il post – Come un ragazzo che, partito dalla giovanile, alla nostra comunità ha dato tutto fino all’ultimo. Tommy non si è limitato a donarci la sua infinita disponibilità e la sua voglia di lottare contro le ingiustizie. Ci ha regalato la sua amicizia, la sua gentilezza, il suo sorriso destinato a non lasciarci più».

Un ricordo che vivrà per sempre

La prematura scomparsa di Tommy Rossini lascia un’impronta dolorosa, ma anche un ricordo luminoso di ciò che ha rappresentato per il Partito Democratico e per la comunità di Bari. Il suo esempio continua a ispirare coloro che credono nella politica come strumento di cambiamento e giustizia sociale. I numerosi messaggi di cordoglio sui social sottolineano l’affetto e il rispetto che Tommy ha saputo guadagnarsi in vita, testimonianza del profondo legame che lo univa a molti. La sua eredità morale e civile rimarrà un faro per tutti coloro che hanno condiviso con lui ideali e battaglie, un promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di vivere pienamente ogni giorno, lottando per un mondo più giusto.