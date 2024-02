Cade giù dal balcone, mentre stava tentando di aggiustare tenda del vicino, muore 49enne

0 SHARES Condividi Tweet

La città di Morena è sconvolta dalla tragica scomparsa di Piergiorgio Riccardi, caduto dal balcone del secondo piano mentre cercava di aiutare un vicino.

Una tragedia inattesa

La tranquilla mattinata di Morena è stata squarciata da un evento tragico che ha lasciato una comunità in lutto. Piergiorgio Riccardi, 49 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto intorno alle 11:30, quando è precipitato dal balcone del secondo piano della sua abitazione in via Tenuta del Casalotto. Il tentativo di riparare la tenda del vicino si è trasformato in una tragedia, con Riccardi che è caduto per quasi cinque metri, finendo nella rampa del garage con un impatto letale. Nonostante i rapidi interventi dei soccorsi, tra cui il 118, i vigili del fuoco e la polizia, per Riccardi non c’è stato nulla da fare.

Una famiglia e una comunità in lutto

La morte di Riccardi lascia un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia: una moglie e tre figli con cui viveva al primo piano dello stesso edificio. Le parole della moglie, esprimendo incredulità e dolore al citofono, risuonano come un eco della disperazione che avvolge ora la famiglia. La comunità locale, compresi i vicini e il personale del Centro diagnostico Morena, esprime profondo cordoglio. Riccardi, descritto come una persona estremamente disponibile e cordiale, era ben conosciuto e stimato nell’area, dove lui e la moglie erano clienti abituali del laboratorio di analisi al piano terra della loro palazzina.

Solidarietà e ricordo

Nei momenti successivi all’incidente, la notizia si è diffusa rapidamente, toccando il cuore di molti nella comunità online e oltre. I social network, in particolare i gruppi Facebook locali, si sono riempiti di messaggi di condoglianze e sostegno per la famiglia di Riccardi.