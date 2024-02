Festa di compleanno in famiglia finita in tragedia, 43enne ucciso a coltellate da un parente

0 SHARES Condividi Tweet

Durante una festa a Mascalucia, un uomo di 43 anni è stato ucciso a coltellate. Un 60enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Tragedia a Mascalucia: una festa si trasforma in scena del crimine

Nella tranquilla località di Mascalucia, in provincia di Catania, ciò che doveva essere un’allegra celebrazione si è trasformato in un tragico evento. Un uomo di 43 anni ha perso la vita a seguito di una brutale aggressione avvenuta durante una festa di compleanno. L’incidente è accaduto in una villetta situata in via Pablo Picasso, dove, tra le mura domestiche destinate alla gioia, si è consumato un gesto di inaudita violenza. “Un uomo è stato ucciso a coltellate e le forze dell’ordine hanno fermato un 60enne con l’accusa di omicidio di un uomo di 43 anni”, riportano le autorità, delineando il contorno di una serata che si è tinta di rosso.

Le dinamiche dell’aggressione

La dinamica degli eventi risulta essere al centro delle indagini. Durante il festeggiamento, al quale partecipavano numerosi invitati, è emersa una lite dai contorni ancora sfumati, ma dalle conseguenze drammaticamente chiare. “Sarebbe scoppiata una lite particolarmente colorita tra alcuni parenti, sfociata poi nell’aggressione con un coltello”, sottolineano le forze dell’ordine. Il presunto aggressore, un uomo di 60 anni, rivelatosi essere un parente stretto della vittima, è stato immediatamente arrestato. La discussione, nata da contrasti familiari non meglio specificati, ha portato a un epilogo fatale, lasciando una comunità intera in cerca di risposte.

Conseguenze e indagini in corso

Mentre Mascalucia si ritrova a fare i conti con l’eco di questa tragedia, le indagini procedono senza sosta. L’obiettivo è quello di ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato all’aggressione mortale, per fare giustizia e dare una risposta al dolore di una famiglia straziata dal lutto. “Intanto stanno proseguendo le indagini per chiarire definitivamente la terribile vicenda e la dinamica dei fatti”, confermano gli inquirenti.