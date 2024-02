Puglia, ha un malore mentre fa jogging, 50enne operatore Rai muore sul colpo

0 SHARES Condividi Tweet

Pino Cannavale, 50 anni, operatore della Rai, è deceduto improvvisamente a Porto Cesareo durante una sessione di jogging, a causa di un arresto cardiaco.

Tragico evento a Porto Cesareo

Mentre si trovava a Porto Cesareo per motivi lavorativi, Pino Cannavale, un apprezzato operatore della Rai e capo troupe di 50 anni originario di Vico Equense, ha perso la vita in modo tragico. Cannavale era impegnato in un’attività fisica, precisamente jogging, nella località Scalo di Furno, quando è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Nonostante fosse in Puglia per le riprese di un evento religioso trasmesso in diretta, il suo viaggio lavorativo si è concluso in modo inaspettato.

Soccorsi immediati ma vani

I passanti, testimoni dell’accaduto, hanno prontamente allertato i soccorsi nella speranza di salvare l’uomo. Tuttavia, nonostante l’intervento tempestivo dei servizi di emergenza, Cannavale è stato dichiarato morto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra colleghi e conoscenti, evidenziando la fragilità della vita anche tra coloro che sembrano in perfetta salute.

Indagini e conseguenze

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, hanno avviato le indagini sull’accaduto. Sebbene le circostanze puntino chiaramente verso un arresto cardiaco come causa del decesso, le procedure standard richiedono un’approfondita verifica degli eventi. La salma è stata poi restituita alla famiglia di Cannavale, che ora deve affrontare il dolore della perdita di un caro in circostanze tanto improvvise quanto tragiche. La comunità di Porto Cesareo e il mondo della Rai piangono la scomparsa di un professionista stimato e di un uomo amato.