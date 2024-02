Puglia, perde il controllo dell’auto che si ribalta, conducente muore sul colpo, inutili i tentativi per salvarlo

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente a Francavilla Fontana: un uomo perde la vita dopo che la sua auto si ribalta sulla SP 50.

Tragedia sulla strada di Francavilla

Un tragico evento ha scosso la città di Francavilla Fontana e Villa Castelli.

Un uomo, nato nel 1947 e residente a Villa Castelli, ha perso la vita in un grave incidente sulla SP 50, la strada che collega le due cittadine.

La sua vettura, una Ford Fiesta, si è capovolta in circostanze ancora al vaglio dei carabinieri. “L’uomo era alla guida della vettura che si è capovolta sulla strada”, hanno riferito le autorità, sottolineando la dinamica ancora in fase di accertamento.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Francavilla Fontana, i carabinieri e i sanitari del 118. Nonostante gli sforzi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato estratto dalle lamiere dell’auto solo per constatarne il decesso.

Sicurezza e cordoglio

Nel frattempo, è stata garantita la sicurezza dell’area interessata dall’incidente.