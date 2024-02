Coppia di sposi, lui muore d’infarto a 25 anni, lei 22 enne non riesce a superare il dolore e si lancia giù da un balcone

0 SHARES Condividi Tweet

La giovane coppia, sposatasi da poco, il 30 novembre, ha visto il loro futuro insieme interrompersi bruscamente durante una giornata che doveva essere di svago allo zoo di Delhi.

Il tragico evento allo zoo

Durante la visita, Abhishek, solo 25 anni, ha manifestato un improvviso dolore al petto, segno premonitore di un infarto che lo ha portato a crollare sul posto. Nonostante i tentativi di soccorso e il trasferimento in due ospedali, Guru Teg Bahadur e poi Safdarjung, i medici non sono riusciti a salvarlo, confermando la morte per arresto cardiaco.

La reazione di Anjali

Il ritorno della salma di Abhishek a casa, a Ghaziabad, ha segnato un punto di non ritorno per Anjali, che, travolta dal dolore per la perdita dell’amato marito, ha compiuto un gesto estremo lanciandosi dal settimo piano della loro abitazione. Nonostante i tentativi disperati dei familiari di fermarla, la giovane si è gettata nel vuoto, morendo a causa delle gravi ferite riportate.