Bugo: “A Sanremo 2020 ho subito una violenza insopportabile che ha avuto un effetto devastante sulla mia famiglia”

In un intervento a Le Iene, Bugo condivide il profondo strascico che l’incidente di Sanremo ha lasciato su di lui e i suoi cari.

Un episodio che ha segnato una svolta

Durante un intervento a Le Iene, Bugo ha aperto il suo cuore, ricordando l’incidente che ha avuto luogo durante il Festival di Sanremo 2020, quando il suo compagno di esibizione, Morgan, ha improvvisamente modificato il testo della loro canzone. Questo gesto inaspettato ha spinto Bugo ad abbandonare il palco, risultando in una squalifica dal concorso. “Una violenza insopportabile,” ha detto Bugo, descrivendo l’effetto devastante che l’evento ha avuto su di lui e sulla sua famiglia, sottolineando come questo momento abbia cambiato irrevocabilmente la sua vita.

La lotta per la dignità oltre la fama

Bugo ha approfondito il suo viaggio artistico, rivelando come, nonostante una carriera musicale che conta 10 album e iniziata nel 2000, l’incidente di Sanremo abbia influenzato negativamente la percezione pubblica del suo lavoro. L’artista ha espresso frustrazione per come la sua canzone sia stata “distrutta in diretta mondiale” e per essere stato “insultato davanti a milioni di persone”. Nonostante ciò, Bugo sottolinea l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo, enfatizzando come, nel corso degli anni, abbia cercato di reagire con empatia, anche quando pochi si sono fermati a chiedergli come stesse realmente.

Un messaggio di resilienza e speranza

Il monologo di Bugo a Le Iene è stato non solo un momento di sfogo personale ma anche un messaggio di incoraggiamento per chiunque abbia affrontato situazioni simili. L’artista ha condiviso la sua convinzione sulla resilienza umana e sulla capacità di trovare forza e dignità anche nei momenti più bui. “Soffrirete ancora, ma sarete un po’ più forti,” ha dichiarato Bugo, invitando il suo pubblico a ricordare che, nonostante tutto, “la vita è una gran figata”.