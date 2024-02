Carlotta Mantovan, a sei anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, trova nuovamente l’amore

0 SHARES Condividi Tweet

La vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, è stata vista in compagnia di un nuovo amore, segnando un capitolo sereno nella sua vita.

Un nuovo inizio per Carlotta Mantovan

A sei anni dalla perdita del caro Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan è stata immortalata in momenti di gioia e serenità. L’ex Miss Italia è stata fotografata dal settimanale Diva e Donna in una giornata di sole a Maccarese, sul litorale romano, assieme alla figlia Stella. Le immagini la mostrano sorridente e rilassata, in compagnia di un uomo, con cui sembra aver ritrovato la felicità. Queste foto segnano un significativo passo avanti nella vita di Carlotta, dimostrando che è possibile trovare nuove ragioni di gioia dopo il dolore.

Dettagli sul nuovo compagno

L’identità del nuovo compagno di Carlotta rimane avvolta nel mistero, sebbene sia noto che provenga dalla Francia. Le immagini li ritraggono insieme sulla spiaggia, un simbolo potente di una nuova fase della vita di Carlotta, piena di speranza e nuove possibilità. Nonostante il riserbo che Carlotta ha mantenuto sulla sua vita privata, queste foto trasmettono un messaggio chiaro di ritrovata serenità e amore.

La vita di Carlotta in Francia

Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, Carlotta ha scelto di vivere lontano dai riflettori, trasferendosi in una tranquilla cittadina del nord della Francia con la figlia Stella. Questo cambiamento ha offerto a entrambe una vita serena, immersa nella natura e nella tranquillità. Tuttavia, Carlotta non ha mai tagliato i ponti con l’Italia, facendo ritorno in patria per partecipare a eventi e programmi televisivi, tra cui il famoso show di Rai 1, “Ballando con le Stelle”. La sua presenza nello show ha segnato un ritorno entusiasta alla vita pubblica italiana, pur mantenendo una base stabile e riservata in Francia.