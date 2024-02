Una tragedia in diretta: “Chi l’ha visto?” trova il corpo di Antonella Di Massa

0 SHARES Condividi Tweet

In una svolta tragica, la squadra di “Chi l’ha visto?” scopre il corpo di Antonella Di Massa, scomparsa da 10 giorni, durante le ricerche in diretta.

Una scoperta scioccante per gli inviati

Durante le ricerche di Antonella Di Massa, scomparsa da Casamicciola Terme il 17 febbraio, la troupe del programma televisivo “Chi l’ha visto?” ha fatto una scoperta agghiacciante. Il corpo senza vita della donna di 51 anni è stato trovato oggi, 28 febbraio a Serrara Fontana, vicino al luogo dove era stata abbandonata la sua auto. Paolo Del Re, uno degli inviati del programma, ha condiviso la tragica notizia in diretta, visibilmente scosso dal ritrovamento.

La ricerca diventa un caso di studio

Il ritrovamento è avvenuto in un’area boschiva a breve distanza dal parcheggio di Succhivo di Serrara Fontana, dove l’auto della donna era stata trovata precedentemente. La ricerca, guidata dagli inviati Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, si è trasformata in un momento di lutto e riflessione sulla scomparsa di persone e sul dolore delle famiglie coinvolte. La troupe ha immediatamente avvisato i familiari e le forze dell’ordine, che sono intervenuti sul posto per le indagini del caso.

L’appello disperato del marito

Prima della tragica scoperta, il marito di Antonella aveva espresso preoccupazione per la scomparsa della moglie, sottolineando che lei aveva lasciato il cellulare in macchina e non aveva con sé nulla che potesse aiutare a rintracciarla. Aveva ipotizzato che Antonella potesse aver deciso di allontanarsi volontariamente, forse cercando una pausa dalla routine quotidiana. Queste parole ora assumono un significato ancora più doloroso, alla luce degli eventi.