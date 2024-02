“La Tv fa 70″, Giletti mette in difficoltà la Clerici con una domanda ma lei replica a tono: “In Rai non hanno mai voluto”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’evento “La Tv fa 70” su Rai 1, Antonella Clerici ha risposto a Massimo Giletti svelando il motivo per cui non è mai apparsa su La7, accendendo il dibattito sulle politiche degli ospiti tra le reti.

Scambio di battute tra Giletti e Clerici

Nella serata celebrativa dei 70 anni della televisione italiana, Massimo Giletti ha sorpreso Antonella Clerici e il pubblico con una domanda pungente riguardo la sua assenza da La7, dove lui precedentemente lavorava. “Sono sei anni di esilio, che non la vedo. Lui veniva a La7. Tu no”, ha esordito Giletti, facendo riferimento alla presenza di Paolo Bonolis e all’assenza della Clerici dalle sue trasmissioni su La7. La risposta della Clerici è stata schietta: “Non mi facevano venire”, insinuando che la Rai avrebbe imposto restrizioni sulle sue apparizioni in reti concorrenti. Questa rivelazione ha riacceso discussioni su un tema delicato nel mondo televisivo, ovvero la libertà degli artisti di apparire su canali diversi dalla propria emittente di appartenenza.

La Clerici e il muro contro il sessismo nella TV

Oltre allo scambio di battute sulle politiche di ospitate, Giletti ha approfittato dell’occasione per toccare un argomento sensibile come il sessismo nell’ambiente televisivo. Rivolgendosi alla Clerici, ha chiesto: “Hai mai avuto problemi con uomini della tv?”. La conduttrice ha risposto con fermezza, negando di aver mai incontrato ostacoli di questo tipo nella sua carriera: “No. Ho iniziato da ragazzina, non ho mai avuto problemi. Se fai capire che non ce n’è, si capisce”. Questa dichiarazione non solo sottolinea la sua personale esperienza positiva ma apre anche a riflessioni più ampie sulle dinamiche di genere all’interno del settore.

L’evento “La Tv fa 70” ha offerto non solo un momento di celebrazione ma anche di riflessione su temi importanti come le politiche degli ospiti tra le reti e il sessismo nel mondo della televisione. Le parole di Antonella Clerici hanno evidenziato come, nonostante le sfide, sia possibile mantenere una posizione di integrità e professionalità.