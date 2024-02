“La Tv fa 70”, Maria De Filippi Giletti: “Mai avuta una proposta dalla Rai”

0 SHARES Condividi Tweet

A “La Tv fa 70” su Rai, Maria De Filippi, icona televisiva di Mediaset, ha sorpreso tutti negando di aver mai ricevuto offerte dalla Rai nel corso della sua carriera.

Una carriera legata a Mediaset, nessun corteggiamento Rai

Durante la serata celebrativa dei 70 anni della televisione italiana, condotta da Massimo Giletti, è emerso un dato curioso riguardante Maria De Filippi, una delle figure più rappresentative della TV italiana. Alla domanda di Giletti su un possibile futuro nella Rai per la De Filippi, la presentatrice ha risposto con franchezza, affermando di non aver mai ricevuto proposte dal servizio pubblico. Questa rivelazione ha sollevato stupore, tanto che lo stesso Giletti ha faticato a credere alla sua affermazione. Tuttavia, De Filippi ha sottolineato come questa assenza di offerte sia congrua con la realtà, data la presenza di numerosi talenti già all’interno della Rai.

Modestia e riconoscenza: l’elogio di Giletti

La conversazione ha poi virato sulla modestia di De Filippi, con Giletti che ha invitato il pubblico a tributarle un applauso per questo suo tratto caratteriale. Maria De Filippi è rimasta coerente nelle sue affermazioni, insistendo sulla veridicità delle sue parole e sulla convinzione che la Rai abbia già in casa tutti i talenti di cui ha bisogno.

Un omaggio a Maurizio Costanzo

Il segmento dell’intervista si è poi spostato su un momento più emotivo, con un tributo a Maurizio Costanzo, scomparso poco più di un anno fa. Giletti ha condiviso il suo rapporto personale con Costanzo, evidenziando il legame profondo che li univa attraverso scambi frequenti di messaggi e telefonate. In questo contesto, è stata ricordata la profezia di Costanzo su De Filippi come sua erede nel panorama televisivo, un’etichetta dalla quale la presentatrice si è distanziata, rifiutando l’idea di successione legata alla scomparsa di una figura tanto amata.