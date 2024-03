Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’Oro da “Striscia la Notizia”: “Non ho lasciato Fedez, stiamo attraversando un momento molto difficile”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni riceve il quarto Tapiro d’oro tra smentite e periodi difficili.

Un premio non gradito per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, nota imprenditrice e influencer, è stata recentemente protagonista di un episodio mediatico piuttosto singolare: la consegna del quarto Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli, inviato del noto programma satirico “Striscia la Notizia”.

L’occasione è stata anche un momento per l’influencer di esprimersi riguardo la sua situazione personale, in particolare dopo la separazione da Fedez: «Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento», ha dichiarato Ferragni.

Approfondimenti e controversie

Il premio arriva in un momento delicato per Ferragni, segnato non solo dalla separazione dal marito ma anche da altre polemiche, come quelle legate al cosiddetto “Pandoro Gate” e ad alcune iniziative di beneficenza.

La decisione di “Striscia la Notizia” di consegnarle il Tapiro è stata influenzata anche da presunti accordi non trasparenti tra Ferragni e alcuni programmi televisivi, come suggerito dalla nota del programma che cita un “accordo sottobanco” individuato grazie alle ricerche della troupe di “Pomeriggio 5”.

Ferragni tra difesa e speranza

Nonostante le difficoltà e le critiche, Chiara Ferragni si è detta fiduciosa nella risoluzione delle controversie: «Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema». Queste parole rivelano un desiderio di chiarezza e di superamento delle attuali polemiche, in un periodo definito dall’influencer come “molto doloroso”.

Il quarto Tapiro d’oro si aggiunge così alla storia personale e professionale di Ferragni, tra successi e momenti di tensione.