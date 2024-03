Sanremo 2025: Gigi D’Alessio potrebbe essere il successore di Amadeus ma ad una sola condizione

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio entra nella lista dei possibili successori di Amadeus per il Festival di Sanremo. Il ruolo di direttore artistico potrebbe essere suo, ma accetterebbe solo con condizioni specifiche.

Un nuovo candidato per la direzione artistica di Sanremo

Dopo l’addio di Amadeus al Festival di Sanremo, il mondo dello spettacolo italiano si interroga su chi sarà il prossimo a guidare l’evento. Tra i vari nomi emersi, Gigi D’Alessio si profila come possibile nuovo direttore artistico della celebre kermesse musicale. La speculazione è stata alimentata da dichiarazioni di Andrea Conti, giornalista de Il Fatto Quotidiano, secondo cui D’Alessio sarebbe considerato per questo prestigioso incarico. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le voci sul suo coinvolgimento si fanno sempre più insistenti.

Le condizioni di D’Alessio per accettare il ruolo

Il cantautore Gigi D’Alessio potrebbe accettare l’incarico di direttore artistico del Festival di Sanremo, ma con una condizione ben precisa: vorrebbe anche il ruolo di conduttore. “C’è da scommettere che D’Alessio accetterebbe solo il pacchetto completo…”, ha riportato Conti su Il Fatto Quotidiano. Questa possibilità aggiunge un ulteriore livello di interesse alla questione, suggerendo che D’Alessio è alla ricerca di un coinvolgimento totale nell’evento, che va oltre la semplice direzione artistica.

Gli altri nomi in lizza per il dopo-Amadeus

Oltre a Gigi D’Alessio, altri nomi di spicco sono stati accostati alla futura edizione di Sanremo. Tra questi, Antonella Clerici e Carlo Conti hanno già escluso la loro partecipazione, mentre Milly Carlucci rimane una delle opzioni più discusse. Anche Paolo Bonolis e Alessandro Cattelan sono stati menzionati come potenziali candidati, con Bonolis che potrebbe cercare nuove sfide dopo la scadenza del suo contratto con Mediaset. Questa fase di speculazioni e anticipazioni contribuisce a tenere alta l’attenzione sul Festival, in attesa di annunci ufficiali sul suo futuro direttore artistico e conduttore.