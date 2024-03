Sonia Bruganelli vola a Madrid per stare con Angelo Madonia che partecipa all’edizione spagnola di Ballando con le stelle

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli vola a Madrid per sostenere Angelo Madonia in “Ballando con le stelle” spagnolo. Nonostante il suo tifo, la coppia Madonia-Casas viene eliminata.

Un supporto speciale da Sonia Bruganelli a Angelo Madonia

Sonia Bruganelli, ha recentemente intrapreso un viaggio verso la Spagna per una ragione molto speciale: sostenere Angelo Madonia, amico e ballerino, nel talent show “Bailando con las Estrellas”, la versione spagnola di “Ballando con le stelle”. La notizia, diffusa tramite storie su Instagram dalla stessa Bruganelli, ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, evidenziando il forte legame tra i due.

L’esperienza di Madonia in Spagna: tra sogno e realtà

Angelo Madonia, già noto al pubblico italiano come maestro di ballo nella versione italiana del programma, ha accettato la sfida di partecipare alla competizione spagnola insieme alla partner Sheila Casas. La loro avventura, tuttavia, ha incontrato un ostacolo quando, nella stessa puntata alla quale la Bruganelli era presente tra il pubblico per incitarli, la coppia è stata eliminata. La delusione per l’eliminazione è stata palpabile, ma resta la speranza di un possibile ripescaggio, qualora il regolamento del programma lo preveda.

L’impatto del sostegno della Bruganelli su Madonia e il Futuro

La presenza di Sonia Bruganelli a “Bailando con las Estrellas” non è passata inosservata, dimostrando quanto il supporto di un amico possa essere significativo anche nelle competizioni internazionali. Nonostante l’eliminazione di Madonia e Casas, l’evento ha rafforzato il legame tra la Bruganelli e Madonia, evidenziando l’importanza dell’amicizia e del sostegno reciproco. La partecipazione di Madonia al programma spagnolo rappresenta inoltre un ponte tra le culture italiane e spagnole, promuovendo lo scambio artistico e personale al di là delle barriere linguistiche e nazionali.