Sonia Bruganelli rapinata per strada, le strappano il Rolex, terrorizzata

Rapinata in pieno giorno, Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, diventa l’ultima vittima di una serie di colpi a Roma nord. Fortunatamente, è rimasta illesa.

Un attacco improvviso: la rapina a Sonia Bruganelli

Nel cuore di Roma nord, Sonia Bruganelli, nota per essere stata la moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis, ha subito un’aggressione che ha turbato la tranquillità della capitale. La rapina, avvenuta in via della Farnesina, si è svolta in pieno giorno, approfittando del caos cittadino provocato dall’afflusso di tifosi per la partita Lazio-Milan. Mentre era alla guida, la Bruganelli è stata avvicinata da due individui su uno scooter, che le hanno strappato l’orologio dal polso. Nonostante il momento di paura, ha dichiarato di essere rimasta illesa, esprimendo sollievo per non aver subito danni fisici.

La reazione e la denuncia

Subito dopo l’incidente, la Bruganelli ha sporto denuncia, assistita dall’ex marito Bonolis. Questo episodio si aggiunge a una serie di rapine simili avvenute nella stessa area, suggerendo l’operato di una banda già nota alle forze dell’ordine per altri colpi simili. La rapidità e l’audacia del furto hanno messo in allarme la comunità, evidenziando una crescente preoccupazione per la sicurezza in questa zona benestante della città.

Una preoccupante tendenza a Roma Nord

La rapina subita dalla Bruganelli non è un caso isolato, ma s’inserisce in una serie di eventi simili che stanno preoccupando gli abitanti di Roma nord. Gli episodi, caratterizzati da violenza e rapidità, sono diventati all’ordine del giorno, con vittime selezionate per il loro valore simbolico o materiale. La comunità spera ora in una risposta efficace dalle autorità per arginare questo fenomeno e ripristinare un senso di sicurezza nelle strade della capitale.