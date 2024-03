48enne investito da un pirata mentre attraversa la strada, viene poi travolto da un’altra auto, è in fin di vita

0 SHARES Condividi Tweet



Un tragico incidente a Castel Mella, in provincia di Brescia, coinvolge un uomo di 48 anni investito due volte in sequenza, lasciandolo in condizioni critiche.

Incidente notturno a Castel Mella

Nella serata di venerdì primo marzo, Castel Mella, cittadina in provincia di Brescia, è stata teatro di un grave incidente.

Un uomo di 48 anni, dopo aver concluso la sua giornata lavorativa, è stato tragicamente investito mentre attraversava la strada.

La vittima, intenta a varcare via Quinzano, è stata colpita da un veicolo in fase di manovra per accedere ad una stazione di servizio. L’autista responsabile, anziché prestare soccorso, ha optato per una fuga precipitosa, lasciando l’uomo a terra in preda alle sue ferite.

Un secondo, fatale impatto

La sfortuna ha voluto che, poco dopo il primo incidente, un altro automobilista investisse nuovamente il 48enne. Diversamente dal primo conducente, questo si è immediatamente fermato per prestare assistenza al ferito. “Sfortunatamente il 48enne che era a terra ferito è stato investito da un altro automobilista che in questo caso però si è fermato subito ad aiutare l’uomo”, testimonia uno dei presenti. I soccorsi sono stati allertati senza indugi e i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto, per poi trasportare d’urgenza l’uomo all’ospedale Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’accaduto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada, che hanno avviato le indagini raccogliendo le testimonianze degli occhiuti testimoni.

La ricerca del pirata della strada è immediatamente entrata nel vivo, con le telecamere di sorveglianza della zona che si preannunciano essere uno strumento chiave per l’identificazione del fuggiasco. “Gli agenti si sono messi alla ricerca del pirata della strada: fondamentale per risalire alla sua identità saranno le telecamere di video sorveglianza della zona”, conferma una fonte ufficiale.