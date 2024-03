Il clamoroso ritorno di Barbara d’Urso alla Rai, conduttrice di “Caramba che Sorpresa!”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso è pronta a sorprendere il pubblico con un nuovo progetto televisivo in Rai, sfidando la concorrenza nel prime time del sabato sera.

Il clamoroso ritorno di Barbara D’Urso

Una notizia inaspettata ha scosso il panorama televisivo italiano: Barbara D’Urso è pronta a fare il suo grande ritorno in televisione. A sorpresa, sarà ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In in programma domani. Nonostante le voci che volevano l’amministratore delegato Roberto Sergio contrario al suo rientro in Rai, sembra che ci sia un progetto segreto e rivoluzionario in cantiere per lei.

Secondo le informazioni raccolte da DavideMaggio, Barbara D’Urso potrebbe presto guidare il nuovo sabato sera di Rai1, con un format che promette di rivitalizzare lo spirito di programmi iconici come Carramba che sorpresa, pur non riprendendo lo stesso brand.

Si tratterebbe di un people show in linea con successi come “C’è posta per te”, mettendola in diretta competizione con Maria De Filippi nelle serate più ambite della televisione italiana.

Un’intervista rivelatrice con Mara Venier

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso sarà ulteriormente svelato nell’intervista con Mara Venier a Domenica In.

Questa apparizione, prevista per il 3 marzo, sarà l’occasione per approfondire i dettagli della sua separazione da Mediaset e discutere delle sue aspettative per il nuovo incarico in Rai.

Grazie alla profonda amicizia che lega le due donne, si prevede un dialogo intenso e ricco di anticipazioni.

I primi passi in Rai e il percorso di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso non è nuova alla Rai, avendo iniziato la sua carriera televisiva proprio all’interno del servizio pubblico alla fine degli anni Settanta.

Dopo il debutto con il programma Che Combinazione, ha affiancato Pippo Baudo in Domenica In e condotto una varietà di programmi negli anni Ottanta, tra cui Forte Fortissimo TV, Top, La lunga notte di Biancaneve, e il Festival di Castrocaro. La sua carriera include anche la partecipazione alla miniserie Rai, Donne di Mafia, trasmessa su Rai2 nel 2003.