“Voglio solo sedermi su una spiaggia e non fare nulla”.Manager milionario lascia la carriera e ritorna a casa a una vita semplice

0 SHARES Condividi Tweet

Andrew Formica lascia un ruolo di primo piano nel mondo finanziario per una vita più tranquilla e vicino alla famiglia in Australia.

La scelta di una vita più semplice

Andrew Formica, ex amministratore delegato di Jupiter Fund Management, un colosso degli investimenti con un portafoglio di quasi 68 miliardi di dollari, ha sorpreso il mondo finanziario annunciando il suo ritiro dalla carriera frenetica per abbracciare una vita di semplicità e tranquillità. A 51 anni, padre di quattro figli, Formica ha espresso il desiderio di “sedermi su una spiaggia. E non fare nulla”, dimostrando che la sua decisione non è stata influenzata da dissidi interni o da nuovi progetti ambiziosi, ma da un genuino desiderio di cambiamento radicale di vita.

Il ritorno alle origini

Formica ha deciso di lasciare la City of London per tornare alle spiagge australiane, desideroso di riunirsi con i suoi genitori anziani dopo tre decenni trascorsi in Gran Bretagna. La sua storia è un esempio emblematico di successo professionale, avendo guidato la Janus Henderson Group fino al 2018 e successivamente orchestrato la fusione con Jupiter Fund Management nel 2019. Tuttavia, la pandemia ha rappresentato una sfida non indifferente, con molti investitori che hanno scelto di ritirare i loro investimenti dal fondo, culminando in prelievi per 1,6 miliardi di sterline nei primi tre mesi del 2022.

Una nuova direzione

Sebbene Formica non abbia esplicitamente attribuito la pressione degli ultimi anni come fattore decisivo per il suo ritiro, è chiaro che la ricerca di una vita meno frenetica e più orientata alla famiglia ha giocato un ruolo chiave nella sua decisione. Con la sua partenza, Jupiter Fund Management ha annunciato Matthew Beesley come suo successore nel ruolo di chief investment officer. Questo cambiamento segna la fine di un’era per l’azienda e l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di Formica, che ora si dedicherà a ciò che desidera di più: tempo di qualità e serenità vicino alle onde australiane, lontano dal trambusto della finanza globale.