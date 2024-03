Colpo di scena ad “Affari Tuoi”: da 200.000€ a 30.000€, la disavventura di Corrado e Emma

0 SHARES Condividi Tweet

In un rocambolesco finale, Corrado e Emma perdono l’opportunità di vincere 200.000€, accontentandosi di 30.000€.

Una serata ricca di emozioni per i concorrenti veneti

Nella puntata di “Affari Tuoi” di ieri, sabato 2 marzo 2024, Corrado, originario di Schio, Vicenza, e la sua compagna Emma sono stati i veri protagonisti. Guidati da Amadeus, il popolare gioco show ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori proprio dopo il telegiornale delle 20:00. La partecipazione di Corrado si è rivelata subito promettente: perdendo più pacchi azzurri che rossi, il concorrente ha saputo mantenere in gioco somme considerevoli, inclusi i pacchi da 100.000€ e 200.000€. Malgrado le generose offerte ricevute durante il gioco, Corrado e Emma hanno deciso di rifiutare fino a 45.000€, sperando in una vincita ancora più alta.

Gli ultimi momenti: speranze distrutte e scelte difficili

Il destino, tuttavia, aveva in serbo per loro un finale meno fortunato. Dopo aver eliminato il pacco da 200€, sembrava che la coppia potesse aspirare a una vincita importante, con solo quattro pacchi rimasti, tra cui quello da 200.000€. Tuttavia, le successive eliminazioni hanno visto sparire prima il pacco da 200.000€ e poi quello da 75.000€, lasciando Corrado e Emma davanti a una scelta cruciale. Amadeus, visibilmente dispiaciuto per l’andamento del gioco, ha commentato la sfortuna dei due, che si sono visti sfuggire una vincita potenzialmente enorme.

La decisione finale e il verdetto del destino

Alla fine, di fronte all’offerta del dottore di optare per un cambio, Corrado e Emma hanno scelto di mantenere il loro pacco originale, il numero 2, sperando fosse quello giusto. La tensione si è tagliata con il coltello quando, finalmente, hanno scoperto di aver vinto 30.000€. Sebbene la somma sia lontana dal premio massimo sperato, rappresenta comunque un bel gruzzolo. La puntata si è conclusa con sentimenti misti: la delusione per ciò che avrebbe potuto essere e la gioia per il premio conquistato, dimostrando ancora una volta che “Affari Tuoi” sa come regalare emozioni forti e momenti indimenticabili.