Barbara D’Urso il duro sfogo da Mara Venier sulla burrascosa rottura con Mediaset: “Avrei dovuto dire più no”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso si confessa a Domenica In: tra rimpianti e nuovi inizi dopo l’addio a Mediaset.

Il dolore dell’addio e la speranza nel futuro

A nove mesi dalla sua burrascosa uscita da Mediaset, Barbara D’Urso ha scelto il salotto di Domenica In, condotto da Mara Venier, per aprire il suo cuore e parlare del suo percorso professionale e personale. La conduttrice napoletana ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla dolorosa separazione dall’azienda che l’ha vista protagonista per oltre due decenni. “Sto bene,” ha esordito D’Urso, pur ammettendo di non aver ancora superato completamente il dolore per come sono andate le cose. La scelta di partecipare a Domenica In non è casuale: è un ritorno alle origini per D’Urso, che lì ha mosso i primi passi della sua carriera in RAI.

Un addio senza spiegazioni

Durante la conversazione, non sono mancate le critiche velate a Mediaset, con D’Urso che ha espresso il suo disappunto per il modo in cui è stata allontanata. “Mi hanno comunicato così, senza un motivo,” ha dichiarato, sottolineando la mancanza di una spiegazione chiara per una decisione così drastica dopo 23 anni di dedizione. La conduttrice ha ricordato gli anni trascorsi a tenere compagnia agli italiani, specialmente nei momenti difficili come durante la pandemia, evidenziando il suo impegno costante verso l’azienda.

Lezioni apprese e lo sguardo verso il futuro

Nel corso dell’intervista, D’Urso ha anche riflettuto sugli errori commessi, ammettendo che avrebbe dovuto opporsi di più a certe richieste lavorative che non sentiva proprie. Questa consapevolezza l’ha portata a una sorta di rinascita personale e professionale, con la determinazione di non perdere mai l’entusiasmo e l’energia che l’hanno sempre contraddistinta. “C’è sempre una vita nuova,” ha affermato, guardando con ottimismo al suo futuro.