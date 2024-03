Nel barese, scontro frontale furgone contro auto, sono 5 i feriti, 4 in codice rosso

0 SHARES Condividi Tweet



Grave incidente sulla SP 106: cinque feriti, quattro in codice rosso.

Mattinata di terrore sulla strada provinciale

Un drammatico incidente si è verificato all’alba di oggi sulla Strada Provinciale 106, che collega Putignano a Gioia del Colle, nei pressi dello svincolo per Acquaviva delle Fonti. Lo scontro frontale tra un furgone e un’auto ha lasciato un bilancio pesante: cinque persone sono state trasportate in ospedale, di cui quattro in condizioni critiche (‘codice rosso’) e una con ferite meno gravi (‘codice giallo’). La dinamica esatta dell’incidente è al centro delle indagini dei carabinieri, con i soccorritori del 118 e i Vigili del fuoco prontamente intervenuti per prestare soccorso.

Le vittime e le cause dell’incidente

Tra le vittime, i due passeggeri dell’auto sono residenti a Putignano e Noci, mentre i tre occupanti del furgone provenivano da Gioia del Colle, diretti verso Putignano. Le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia battente che ha reso l’asfalto particolarmente scivoloso, sembrano aver contribuito alla gravità dell’incidente, complicando la già pericolosa tratta stradale.

Ripercussioni sul traffico e gestione della viabilità

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con rallentamenti significativi nella zona dello scontro. Dopo le operazioni di soccorso e i primi rilievi, il traffico è stato ripristinato a senso unico alternato su una corsia, sotto la regolazione degli agenti di Polizia Stradale presenti sul posto.