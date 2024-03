Auto invade corsia opposta e si scontra frontalmente contro un tir, muore sul colpo ragazzo di soli 24 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente sulla Statale 42: perde la vita un giovane di soli 24 anni.

Un fatale scontro frontale

La comunità di Esine (Brescia), lungo la Statale 42 della Valcamonica, è stata scossa lunedì pomeriggio da un tragico incidente che ha visto coinvolto Mahmoud Bel Mziouka, un 24enne di origine marocchina residente a Reggio Emilia.

Il giovane non è sopravvissuto allo scontro frontale tra la sua auto e un tir, avvenuto nei pressi dell’uscita dell’ospedale. L’impatto ha coinvolto anche un’altra vettura, seppur in maniera marginale.

Soccorso immediato ma inutile

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, compresi un’automedica, un’ambulanza di Camunia Soccorso e i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme, per Mahmoud Bel Mziouka non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Illesi il conducente del camion, che ha terminato la sua corsa in mezzo alla carreggiata, così come la donna al volante dell’altra auto coinvolta, che non ha riportato conseguenze preoccupanti.

Indagini in corso sulla dinamica

I carabinieri di Breno stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Una prima ricostruzione suggerisce che l’auto guidata dal 24enne potrebbe aver invaso la corsia opposta, provocando così lo scontro frontale.