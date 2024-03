Neonato salvato in autostrada sull’A21: l’eroico gesto di un soccorritore neopapà

0 SHARES Condividi Tweet

Un soccorritore, neopapà, ha offerto un salvataggio commovente a un neonato ferito in un incidente, un gesto che rievoca l’amore paterno.

La chiamata all’azione in un momento critico

Domenica 3 marzo, sull’autostrada A21 nella provincia di Cremona, si è verificato un incidente che ha coinvolto una famiglia, causando gravi ferite. Tra i soccorritori intervenuti c’era Andrea Gatti, un uomo di 34 anni da Rivergaro (Piacenza), che ha trovato un neonato di appena due mesi tra i feriti. La sua reazione istintiva è stata quella di un padre che protegge: “Sono diventato papà da poco e mi sembrava quasi di tenere in braccio mia figlia”. Il piccolo, insieme alla sua famiglia, era in una situazione disperata dopo che il veicolo aveva colpito un guard rail per motivi ancora sconosciuti.

Un’azione collettiva di compassione e professionalità

Il neonato era stato prudentemente tenuto al caldo da altri automobilisti presenti prima dell’arrivo dei soccorsi, un dettaglio che Gatti non ha mancato di sottolineare. Questo gesto di solidarietà da parte di sconosciuti sottolinea quanto la comunità possa unirsi in momenti di bisogno. L’infermiere Enrico Lucenti ha poi preso in braccio il bambino, spiegando l’importanza di mantenerlo al caldo contro il rischio di ipotermia, che in quei momenti era la minaccia più grande. Lucenti ha evidenziato l’eccezione alla regola del non spostare i feriti, giustificata dalla criticità delle condizioni ambientali e dalla vulnerabilità del neonato.

La speranza in mezzo alla disperazione

Nonostante le ferite, il bambino ha mostrato segni di vitalità che hanno dato speranza ai soccorritori e ai genitori. La preoccupazione del padre, che non ha mai lasciato la mano della moglie, e la sua costante richiesta di informazioni sul figlio hanno toccato profondamente Gatti, che auspica una pronta guarigione per tutta la famiglia e spera di poterli rivedere in circostanze migliori. Questa storia non solo mostra la forza dell’istinto paterno ma anche il potere della comunità e dell’empatia umana di fronte alla tragedia.

La prontezza e la compassione dimostrate da Andrea Gatti e Enrico Lucenti in questa prova difficile rivelano la profonda umanità che guida i soccorritori nel loro lavoro quotidiano, offrendo un raggio di luce in un momento di oscurità e paura per una giovane famiglia.