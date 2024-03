Puglia incidente nella notte, auto finisce la sua corsa contro un palo, quattro ragazze gravissime

0 SHARES Condividi Tweet

Grave incidente a Taranto: quattro giovani donne ferite

Notte di terrore su via Mediterraneo

Un grave incidente stradale ha scosso la quiete notturna di Taranto, precisamente in via Mediterraneo, lasciando quattro giovani donne gravemente ferite. L’incidente, avvenuto nella notte, ha coinvolto due automobili: una Fiat 500 e una Opel Corsa. La dinamica dell’incidente ha visto una delle due vetture, specificatamente quella che trasportava le giovani, schiantarsi contro un palo dopo aver perso il controllo.

Pronti soccorsi e interventi immediati

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, allertati dai carabinieri, per gestire le operazioni di soccorso e sicurezza. Le ambulanze del 118 hanno trasportato le giovani donne in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove sono attualmente ricoverate. L’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha permesso di prestare immediata assistenza alle vittime, evidenziando l’importanza della rapidità di risposta in situazioni di emergenza.