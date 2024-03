Alberto Matano non si fa problemi a dire cosa pensa di Pomeriggio 5, le sue parole come una lama di coltello

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ha recentemente rilasciato un’intervista al quotidiano Il Messaggero, svelando dettagli sul suo coinvolgimento nell’evento Rai dedicato alla diretta degli Oscar e su cosa pensa di Pomeriggio 5.

Un invito al palcoscenico degli Oscar

Matano ha raccontato come sia stato coinvolto nel progetto degli Oscar. Il direttore del Prime Time, Marcello Ciannamea, gli propose di condurre la 96ª edizione degli Academy Awards, un ruolo che Matano ha accettato senza esitazione, nonostante non sia un giornalista specializzato ma un appassionato cinefilo con esperienza politica e televisiva.

Il successo di “La Vita in Diretta” e il ruolo di Matano

Nonostante il successo de “La Vita in Diretta”, Matano ha preferito non commentare, ma ha evidenziato l’importanza del legame con il pubblico, con uno share medio del 20%, confermando la solidità del programma. Rispondendo ad una domanda sul possibile furto di ospiti da parte della concorrenza, Matano ha mostrato serenità e ha sottolineato il ruolo di ispirazione che il loro show rappresenta per gli altri: “Di sicuro rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere“.

Il futuro e i sogni di Matano

Quanto al futuro, Matano si è detto grato alla squadra e alla Rai, affermando che per lui è importante divertirsi e sentirsi a casa. Riguardo ad un possibile coinvolgimento a Sanremo come conduttore, ha escluso l’idea, ritenendola una follia, ma non ha escluso la possibilità di sognare. Ha ammirato il lavoro di Amadeus, ma ha preferito rimanere concentrato sui suoi attuali impegni televisivi. Queste le sue parole su Sanremo: “Condurlo? Sinceramente sarebbe una follia. Solo se fossi un mitomane potrei pensarci. Certo. È bello sognare. Per ora quello che ha fatto Amadeus è inarrivabile“.