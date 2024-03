The Voice Senior, Gigi D’Alessio spiazza tutti, ad un concorrente dice: “Non scegliere me” e poi spiega il motivo e il concorrente si emoziona

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata emozionante di The Voice Senior andata in onda ieri, venerdì 8 marzo su Rai1, un momento di profonda amicizia e sostegno si è manifestato tra Gigi D’Alessio e Ciro Sciallo, due figure note nell’ambiente musicale italiano.

Un consiglio di cuore

Gigi D’Alessio, visibilmente commosso dall’interpretazione di Ciro di una canzone di Pino Daniele, ha preso la parola per difendere l’integrità del suo amico. Queste le sue parole: “Con il permesso di tutti, parlo io. Lo conosco, è un amico mio da tanti anni e vi giuro che non mi ha detto che sarebbe venuto a The Voice Senior. Non lo catalogo un uomo che ha già fatto sessant’anni. Quando l’ho sentito cantare, mi sono detto: ‘Ma è possibile?’ Poi mi sono girato ed era lui. La mia onestà è dirlo, dovevo fare questa premessa”. Ha espresso la sua preoccupazione che il rapporto di lunga data tra di loro potesse influenzare negativamente il giudizio degli altri sulla performance di Ciro. Ha sottolineato l’importanza di riconoscere il talento di Ciro indipendentemente dalla loro amicizia, dimostrando così una grande sincerità e lealtà. Gigi D’Alessio ha anche spiegato: “Io ho dichiarato che siamo amici. Siccome penso che la vita artistica con te è stata ingiusta, quando scegli devi fare una cosa importante: non devi scegliere me, perché se lo fai e per meriti arrivi in finale poi diranno che hai raggiunto quel traguardo in quanto sei mio amico”.

La decisione di Ciro e il sostegno di Clementino

Il momento culminante è arrivato quando Ciro, visibilmente emozionato dalle parole di Gigi, ha preso una decisione toccante. Ha scelto di seguire il consiglio del suo amico e di affidarsi a Clementino come suo coach. Questa scelta riflette la determinazione di Ciro a dimostrare il suo talento senza l’influenza delle relazioni personali, guadagnandosi così il rispetto e l’ammirazione dei suoi compagni di programma.

Un messaggio di vera amicizia e solidarietà

Il gesto di Gigi D’Alessio a The Voice Senior ha trasmesso un messaggio potente di vera amicizia e solidarietà nel mondo della musica. Ha dimostrato che, anche in un contesto competitivo come quello di un talent show televisivo, l’importanza delle relazioni umane e del sostegno reciproco non deve mai essere sottovalutata.

Questo momento speciale a The Voice Senior, dunque, ha evidenziato il valore del supporto sincero tra amici e colleghi artisti, mentre Ciro Sciallo continua il suo percorso musicale con gratitudine e determinazione.