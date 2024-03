Attimi di paura in Puglia, Tir sfonda guardrail e precipita dal cavalcavia, la donna alla guida è gravissima

0 SHARES Condividi Tweet



Spaventoso incidente a Brindisi: tir precipita dal cavalcavia.

Incidente al cavalcavia

A Brindisi, un tir carico di plastica in granuli ha sfondato il guard rail e è precipitato dal cavalcavia che unisce la superstrada Brindisi-Taranto alla superstrada Brindisi-Lecce, causando momenti di grande paura. L’incidente, avvenuto alle 7:30 di sabato 9 marzo, ha visto come protagonista un’autista di 55 anni originaria di Ceglie Messapica. Fortunatamente, al momento del crollo, non transitavano altri veicoli sulla strada sottostante, evitando conseguenze ben più gravi.

Pronti soccorsi e traffico bloccato

Nonostante la gravità dell’incidente, l’autista è stata tempestivamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Perrino, dove le sue condizioni sono state valutate non critiche. “Alla donna il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure appena giunto sul luogo, la 55enne è poi stata trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino, ma non sarebbe in pericolo di vita,” riportano le fonti sanitarie. Il traffico nelle immediate vicinanze dell’incidente è stato interrotto per permettere le operazioni di recupero e per riportare in sicurezza l’area interessata.

Intervento di emergenza e viabilità

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale Anas, affiancati dalla Polizia Locale di Brindisi, Polizia di Stato e Guardia di finanza, per gestire la viabilità e iniziare le indagini sulla dinamica dell’incidente. “Sul posto si sono immediatamente recati Vigili del fuoco e personale Anas,” evidenziando l’efficace coordinamento tra le forze di soccorso. Le strade coinvolte sono state temporaneamente chiuse al traffico, causando disagi ma necessarie per garantire la sicurezza di tutti.