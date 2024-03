Oggi, domenica 10 marzo giornata di vento e sabbia: lo scirocco si fa sentire

0 SHARES Condividi Tweet

Una giornata all’insegna del vento ci attende, con lo scirocco che si intensificherà progressivamente

Particolare attenzione è richiesta nelle aree maggiormente esposte, dove il vento potrebbe causare disagi. La sabbia trasportata dallo scirocco renderà il cielo prevalentemente velato e dall’aspetto lattiginoso, modificando la qualità dell’aria e riducendo la visibilità.

Effetti del vento e previsioni meteo

Nonostante il cielo velato, ci aspettano condizioni meteo variabili, con la possibilità di brevi episodi di pioggia sparsa in alcune regioni. Queste precipitazioni, seppur isolate, potrebbero offrire un temporaneo sollievo dalla sabbia in sospensione, pur non modificando significativamente lo scenario dominato dal vento caldo proveniente dal sud.

Temperature mitigate dallo scirocco

Le temperature, influenzate dal vento caldo dello scirocco, si manterranno su valori relativamente miti per il periodo, oscillando tra i 14 e i 18 gradi. Questa ondata di calore anomala per la stagione invita a una maggiore attenzione nelle attività all’aperto, specialmente per chi soffre di problemi respiratori, data la presenza di sabbia e polveri in aria.

La giornata, dunque, si preannuncia come un mix di vento forte, cieli velati e temperature insolitamente miti. Una situazione meteo da monitorare attentamente, soprattutto nelle zone più esposte all’azione diretta dello scirocco.