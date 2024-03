Frontale tra Suzuki Swift e Maggiolone Volkswagen, muore ragazza di soli 19 anni, ferite quattro persone

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente a Treviso costa la vita a una ragazza di 19 anni e lascia ferite altre quattro persone, sollevando interrogativi sulle cause dello scontro tra due veicoli.

Scontro mortale a Pianzano di Godega di Sant’Urbano

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 9 marzo, la tranquillità di Pianzano di Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso, è stata squarciata da un tragico incidente stradale. Due veicoli, una Suzuki Swift e un Volkswagen Maggiolino, si sono scontrati violentemente lungo la variante che collega con l’A28, causando la morte di una ragazza di 19 anni e il ferimento di altre quattro persone. L’incidente, avvenuto intorno alle 19:30, ha scosso profondamente la comunità locale.

Drammatiche conseguenze e soccorsi immediati

Le dinamiche dello scontro, avvenuto tra via Baver e via Cal Bassa, vicino all’innesto dell’autostrada Portogruaro – Conegliano, rimangono al centro delle indagini. Una delle auto, rovesciatasi nell’impatto, trasportava tre giovani, inclusa la vittima deceduta. I vigili del fuoco, insieme ai volontari di Gaiarine e al personale del 118, hanno lavorato intensamente per mettere in sicurezza la zona e soccorrere i feriti. Nonostante gli sforzi, la vita della ragazza di 19 anni non è stata salvata; le sue compagne, entrambe 18enni, sono state trasportate in elisoccorso all’ospedale di Conegliano, mentre un ragazzo di 17 anni è stato portato all’ospedale di Treviso.

Indagini in corso per fare luce sulla tragedia

La madre e il figlio, occupanti del Maggiolino, hanno riportato ferite lievi e sono stati anch’essi ospedalizzati. Le forze dell’ordine, presenti sul posto, hanno regolato il traffico e avviato le indagini per determinare le cause precise dell’incidente. La comunità di Pianzano di Godega di Sant’Urbano e delle aree limitrofe è in lutto per la giovane vita perduta e attende risposte, sperando che tali eventi tragici possano essere prevenuti in futuro.