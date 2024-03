Bimbo di 4 anni sfugge al controllo della madre e cade nel vuoto dal balcone di casa al terzo piano, è gravissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Un bambino di quattro anni cade dal balcone di casa a Carvico, provincia di Bergamo, ma sopravvive miracolosamente.

Un incidente a Carvico

Nel pomeriggio, in un tranquillo contesto residenziale di Carvico, provincia di Bergamo, si è verificato un incidente che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità locale. Un bambino di soli quattro anni, giocando in casa sotto la supervisione della madre, è riuscito in un momento di distrazione a sporgersi troppo dal balcone del terzo piano della loro abitazione. La tragica conseguenza è stata una caduta di circa 10 metri, un evento che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi se non fosse stato per l’incredibile esito.

Il miracoloso esito della caduta

Nonostante l’alto rischio associato a una caduta da tale altezza, il bambino ha dimostrato una resilienza straordinaria. Rimasto vigile durante tutta l’esperienza, anche tra le lacrime e lo spavento comprensibile per il dolore provato, è stato rapidamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I primi esami hanno rivelato fratture agli arti inferiori e altre lesioni, tuttavia, fortunatamente, il piccolo non è in pericolo di vita, un esito che quasi si può definire miracoloso data la gravità dell’accaduto.