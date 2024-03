Schianto su strada pronviciale tra camion e auto, muore sul colpo noto imprenditore 68enne

0 SHARES Condividi Tweet

La tragica scomparsa di Massimo Marchi in un incidente a Buronzo. L’ex presidente dell’Unione Industriale Biellese e stimato imprenditore aveva 68 anni.

L’incidente mortale a Buronzo

La tranquillità di Buronzo, piccola località al confine tra le province di Biella e Vercelli, è stata scossa da un tragico incidente sulla provinciale numero 62. Massimo Marchi, noto imprenditore e figura di spicco dell’industria locale, ha perso la vita in uno scontro frontale con un camion. “L’unica certezza è che l’impatto è stato molto violento,” riportano le autorità, che ancora stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dello schianto. Nonostante gli immediati soccorsi, per Marchi non c’è stato nulla da fare, mentre il camionista è stato trasferito in ospedale in condizioni gravi.

Il lascito di Massimo Marchi

Prima del tragico evento, Massimo Marchi era un pilastro della comunità imprenditoriale di Biella, ricoprendo cariche di prestigio come quella di presidente dell’Unione Industriale Biellese e di leader di aziende importanti nel settore tessile, come Marchi&Fildi e Filidea.

Oltre ai suoi successi professionali, Marchi è ricordato per il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità nel tessile, attraverso iniziative come il lanificio-laboratorio Magnolab. La sua scomparsa lascia un vuoto incommensurabile non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità che ha beneficiato della sua visione e del suo lavoro.

Reazioni alla scomparsa di Marchi

Il mondo imprenditoriale e associativo di Biella si ritrova unito nel dolore per la perdita di Massimo Marchi. Giovanni Vietti, presidente degli industriali biellesi, esprime il suo cordoglio: “Notizie come questa ci lasciano senza parole. Conoscevo Massimo da vent’anni, è sempre stata una persona di buon senso, riflessiva e disponibile… Ci mancherà immensamente.” Il ricordo di Marchi come imprenditore lungimirante e di grande valore morale rimarrà indelebile nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato.