Napoli contro Juventus: ricorso in vista per il mondiale per Club?

Un possibile ricorso del Napoli contro la qualificazione della Juventus al Mondiale per Club 2025 solleva questioni legali complesse, con l’esclusione dei bianconeri dalle competizioni UEFA di questa stagione al centro del dibattito.

Il contesto del dibattito

Dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League, la Juventus ha ottenuto la qualificazione al Mondiale per Club 2025 grazie al suo ranking UEFA. Nonostante l’esclusione dalla competizione UEFA per la stagione corrente, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha confermato il pass dei bianconeri. Questo ha spinto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a considerare un ricorso, sostenendo che “il Napoli dovrebbe essere qualificato a prescindere” data l’esclusione della Juventus dalle coppe europee.

L’opinione legale

Avv. Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo, ha analizzato la situazione per Fanpage.it, evidenziando come il regolamento potrebbe lasciare spazio a interpretazioni che favoriscono un ricorso del Napoli. Secondo Spallone, l’esclusione della Juventus dalle competizioni UEFA per la stagione 2022/2023 pone dubbi sull’applicabilità dei criteri di ranking per il Mondiale per Club, dato che una delle condizioni è la possibilità di partecipare a tutte le edizioni della Champions League nel quadriennio di riferimento. Questa esclusione potrebbe, quindi, rendere il ricorso del Napoli giuridicamente fondato.

Cosa comporterebbe un ricorso?

Un procedimento legale di questo tipo si svolgerebbe al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (T.A.S.), con un unico grado di giudizio e tempi difficili da prevedere.