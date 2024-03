Gf, Anita Olivieri, in lacrime, si apre con i suoi coinquilini sull’ex Edoardo: “Sono andata in terapia io per lui”

0 Condivisioni acebook Twitter

Anita Olivieri si apre sul suo passato con l’ex Edoardo, svelando dettagli intimi della loro storia.

Confessioni

Durante il reality show del Grande Fratello, Anita Olivieri ha deciso di condividere dettagli personali riguardo alla sua precedente relazione con Edoardo Sanson. La decisione è giunta dopo che alcuni concorrenti avevano messo in dubbio i suoi sentimenti per Alessio Falsone, per il quale aveva concluso la sua storia con Edoardo. Visibilmente commossa, Anita ha descritto il loro rapporto come una relazione adolescenziale che le ha causato grande dolore: “Ho fatto l’opposto di quello che ho sempre fatto, ci siamo conosciuti alle medie, io mi ero innamorata di lui, non mi calcolava, ci ho messo un annetto… È stato un percorso di crescita solitario per me, in cui ho cercato di essere presente nonostante le difficoltà.”

Il cammino verso la comprensione

Anita ha poi esposto come abbia cercato di affrontare le sfide del loro rapporto, inclusa la terapia, per cercare di migliorare la situazione: “sono andata in terapia molti anni, per migliorare il nostro rapporto, sono andata io per lui… purtroppo sono stata io quella che ha dovuto essere messa da parte”. La sua riflessione tocca temi delicati come la solitudine emotiva e il desiderio di essere considerata degna di amore e attenzione, sentimenti che hanno segnato profondamente la sua esperienza.